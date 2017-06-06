Дети с ограниченными возможностями месяцами ждут стоматологических операций под наркозом

Дети с ограниченными возможностями вынуждены по несколько месяцев ожидать стоматологических операций под общим наркозом. Вопрос упирается в ограниченные финансовые возможности медицинских учреждений, передает "Актуальная камера".

У маленькой Лауры расстройство аутистического спектра: из-за особенностей сенсорного восприятия таким деткам обычно не подходят традиционные методы лечения зубов. И единственный вариант – лечение под общим наркозом.

По словам мамы Лауры, когда они обратились в клинику с проблемами зубов, там сказали, что лечение без наркоза в данном случае невозможно, потому что ребенок не давался. "Мы обращались в клиники и в Тарту, и в Таллинне, везде нам говорили, что очереди 3-4 месяца. В общем, мучались, пока зуб не развалился и не выпал сам", – рассказала Анна, мама Лауры.

Изначально услуга лечения зубов под наркозом предназначена именно для детей с ограниченными возможностями. А вот на практике дела обстоят несколько иначе.

"Сегодня среди тех детей, которые получают эту услугу, велик процент детей с нормальным интеллектом, чьи родители, как мне кажется, пошли по пути наименьшего сопротивления – не надо ничего ребенку объяснять, не надо с ним договариваться. И это одна из причин, почему очередь на лечение под наркозом для детей с ограниченными возможностями растягивается", – сказала председатель правления Таллиннской детской больницы Катрин Лутс.

Как показал опрос "Актуальной камеры" в закрытой группе в Facebook, где общаются родители детей с ограниченными возможностями, средняя очередь ожидания на лечение зубов под общим наркозом составляет три месяца, хотя есть и те, кто ждет по полгода. Всего в Эстонии эту услугу предоставляют 11 клиник, три из них – в Таллинне.

В Таллиннской детской больнице операции проходят два дня в неделю, помощь таким образом получают около 30-40 детей в месяц.

"Если бы объем финансирования со стороны Кассы больничного страхования вырос, мы могли бы рассмотреть возможность проводить операции, например, три раза в неделю", – сказала Катрин Лутс.

Касса больничного страхования пока не планирует увеличивать объемы этой услуги.

"Когда речь идет о детях, у которых острая боль, то очередь составляется, исходя из того, насколько срочно ребенок нуждается в помощи. Такие дети получают лечение при первой возможности", – пояснил директор Харьюского отделения Кассы больничного страхования Адо Вийк.

К сожалению, случается, что "первая возможность" – это тогда, когда ситуация уже дошла до предела, началось сильное воспаление и ребенка доставили в больницу на скорой.