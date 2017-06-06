В среду в Эстонии будет тепло, к вечеру пойдет дождь

Погоду в Эстонии ночью определит область высокого давления. Днем на Балтийское море сместится ложбина низкого давления, передает "Актуальная камера".

Ночью будет ясно или небольшая облачность, без осадков. Восточный, юго-восточный ветер усилится до 12-15 м/с. Температура воздуха – от +7 до +13°C.

Ближе к вечеру пойдет дождь. Ветер восточный, юго-восточный, порывами 15 м/с. Температура воздуха – от +19 до +25, на островах местами до 16°C.