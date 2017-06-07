Коалиционные партии продолжат переговоры о налоговых поправках

Лидеры трех коалиционных партий вновь соберутся вечером в среду, чтобы продолжить переговоры о поправках к налоговому законодательству.

Об этом в среду, 7 июня, сообщили утренние теленовости ETV+.

В последний раз правящие партии встречались в минувшее воскресенье, после чего премьер-министр центрист Юри Ратас заверил по итогам встречи, что правительство отказалось от введения залогового налога на кредиты внутри концернов.

В течение последней недели Министерство финансов готовило необходимые расчеты, и в данный момент темой для обсуждения остаются источники покрытия расходов, а также еще два налога.

Председатель Социал-демократической партии, министр труда и здоровья Евгений Осиновский отметил после последней встречи лидеров коалиционных партий, что дело остается за малым. Однако он подчеркнул, что бюджетная стратегия, в которой доходы и расходы были сбалансированы, была согласована менее месяца назад, поэтому пересмотр дополнительных доходов потребует серьезного обсуждения.