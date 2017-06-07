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Эстонский литературный музей уволил научную сотрудницу, получившую грант на 1,5 млн евро ({{commentsTotal}})

Этноботаник Рената Сыуканд.
Этноботаник Рената Сыуканд. Автор: Вирго Сийл
Культура
Культура

Директор расположенного в Тарту Эстонского литературного музея Урмас Сутроп уволил исследовательницу народного творчества Ренату Сыуканд, получившую грант на 1,5 млн евро от Европейского совета по научным исследованиям.

Об этом в среду, 7 июня, сообщило издание Eesti Ekspress.

Сыуканд намеревалась изучать бывшие народы Советского Союза, их отношение к медицинским растениям и способы их использования. Она стала первой в Эстонии представительницей гуманитарных наук, получившей грант начинающего ученого от Европейского совета по научным исследованиям.

Сыуканд уедет из Эстонии. По ее оценке, литературный музей не смог обеспечить ей необходимые условия для исследовательской работы.

Директор музея Урмас Сутроп сообщил, что он уволил Сыуканд в связи с утратой доверия.

Редактор: Андрей Крашевский



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