Тереза Мэй обещает не позволить правам человека помешать борьбе с терроризмом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что изменит законы о защите прав человека, если они "встанут на пути" борьбы с терроризмом.

По ее словам, методы борьбы необходимо менять, передает в среду, 7 июня, Русская служба Би-би-си.

В частности, рассматриваются такие меры, как более длительные тюремные сроки осужденных за терроризм, упрощение высылки из страны иностранцев, подозреваемых в терроризме, ограничение свободы и передвижения подозреваемых в терроризме в том случае, когда есть достаточно оснований, чтобы считать их угрозой, но недостаточно оснований для передачи дела в суд.

"Если наши законы о правах человека встанут у нас на пути, мы изменим законы", - заявила Мэй, которая ранее также призвала к более жесткому регулированию некоторых областей интернета.

Проблемы безопасности оказались в центре внимания предвыборной кампании после терактов в Лондоне и Манчестере, однако оппозиционные британские партии раскритиковали меры, предложенные Терезой Мэй.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что правильная реакция — прекратить сокращения в полиции, инициированные консерваторами, и выделить больше средств для полиции и служб безопасности, чтобы защитить демократические ценности, включая законы о защите прав человека.

Лидер либеральных демократов Тим Фэррон обвинил премьер-министра в запуске "гонки ядерных вооружений" в отношении законов о терроризме. "Все, что она сделает, приведет к уменьшению свобод, а не терроризма", - заявил он.

С марта этого года в Великобритании произошли уже три теракта, в которых погибли 34 и пострадали свыше 150 человек.