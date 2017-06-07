CNN: в скандале с Катаром замешаны русские хакеры

По данным американского телеканала CNN, в создании кризиса в отношениях между Катаром и другими арабскими странами Персидского залива подозреваются российские хакеры, которые якобы распространили ложные новости для провоцирования напряженности в дипломатических отношениях между странами региона.

По словам опрошенных телеканалом источников, хакеры якобы опубликовали ложную информацию в новостной ленте государственного новостного канала Катара, сообщили в среду, 7 июня, радионовости ERR.

CNN также сообщает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США помогает правоохранительным органам Катара в расследовании хакерской атаки.

Две недели назад власти Катара заявили, что веб-сайт государственного новостного агентства Qatar News Agency был взломан, и на нем опубликовали ложное сообщение от имени эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани.