На многих шоссейных дорогах ведутся ремонтные работы

Об этом в среду, 7 июня, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Департамент шоссейных дорог.

В Ида-Вирумаа на отрезке Тякуметса-Эдисе шоссе Таллинн-Нарва со 160-го по 163-й километры проводятся ремонтные работы, в результате чего в рабочей зоне действует дополнительное ограничение скорости.

В Харьюмаа на отрезке Нымме-Юлема шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа с 42-го по 46-й километры проводятся маркировочные работы и действует дополнительное ограничение скорости.

В Йыгевамаа на отрезке Адавере-Пылтсамаа шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа также проводятся маркировочные работы дорожного покрытия, действует дополнительное ограничение скорости.

В Пярнумаа на отрезке Куйару-Маннаре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру с 16-го по 28-й километры проводятся стабилизационные работы. Движение регулируется светофорами, примерное время ожидания — до 10 минут. Действует дополнительное ограничение скорости.

В Ляэнемаа на отрезке Колувере-Юдрума шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре с 11-го по 21-й километр начинаются восстановительные работы. Действует дополнительное ограничение скорости, движение регулируется светофорами и регулировщиками по мере необходимости. Приблизительное время ожидания — 5 минут.

В Ида-Вирумаа с начала и до четвертого километра Мяэтагузе тее проводятся работы по асфальтированию. Действует временное ограничение скорости, движение в одном направлении закрыто. Движением управляют регулировщики, приблизительное время ожидания — 5 минут.