Индекс потребительских цен вырос на 3,3%

В мае 2017 года индекс потребительских цен в Эстонии увеличился по сравнению с апрелем на 0,2%, а по сравнению с маем прошлого года — на 3,3%.

Об этом в среду, 7 июня, сообщил Департамент статистики Эстонии.

Товары за год подорожали на 3,8%, а услуги — на 2,4%. При этом административно регулируемые цены на товары и услуги выросли на 5%, а нерегулируемые — на 2,8%.

Наибольшее влияние на рост общего индекса потребительских цен оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков на 6,1%, что составило около 40% от общего роста цен. При этом молоко, молочные продукты и яйца подорожали на 8,6%, фрукты на 11,7%, а сахар и кондитерские изделия — на 7%.

Одная пятая часть роста индекса объясняется подорожанием дизельного топлива на 14,8% и бензина на 9,8%. Значительное влияние оказал и рост цен на алкоголь и табачные изделия, которые подорожали, соответственно, на 3,6% и 14,5%.

По сравнению с апрелем наибольший вклад в рост индекса потребительских цен также внесли продукты питания. Так, фрукты подорожали за месяц на 9,4%, а мясо и мясные изделия — на 1,9%. При этом бензин подешевел на 3%, а дизельное топливо — на 3,5%.