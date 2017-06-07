При столкновении двух автомобилей на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу погиб человек

В среду утром в тяжелом ДТП в Харьюском уезде погиб человек, двое госпитализированы, один из пострадавших получил тяжелые травмы.

ДТП произошло в среду в 7:37 на 9-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу в результате столкновения автомобилей Audi и Volvo, сообщил новостной портал ERR.

Один человек погиб, а двое были доставлены в больницу на автомобиле скорой помощи. Один из пострадавших получил тяжелые травмы.

Департамент шоссейных дорог сообщает, что из-за аварии шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла закрыто для движения на участке от 8-го до 10-го км. Транспорт направлен в объезд, удлиняющий маршрут примерно на четыре километра.