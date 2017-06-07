В течение лета спасатели могут бесплатно посещать музеи

С начала июня и до 31 августа как профессиональные спасатели, так и спасатели-волонтеры могут вместе с семьями бесплатно посетить 30 музеев по всей Эстонии. Начатая познавательным центром "Энергия" акция "Знак благодарности", в рамках которой можно посетить музеи, направлена на признание особо важных для общества профессий, в числе которых спасатели. О том, как можно воспользоваться правом посещения музеев, рассказала руководитель по коммуникации познавательного центра "Энергия" Теэле Таммеорг: