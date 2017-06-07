В ОАЭ запретили выражение симпатии к Катару под угрозой 15 лет тюрьмы

Объединенные Арабские Эмираты запретили публикации с выражением симпатии к Катару, а нарушители запрета будут наказываться лишением свободы на срок до 15 лет и крупным штрафом.

Об этом в среду, 7 июня, сообщила базирующая в ОАЭ газета Gulf News и общеарабский телеканал Аль-Арабия, передает Reuters.

"Строгие и решительные меры будут предприняты против любого, кто выражает симпатию или лицеприятное отношение к Катару в любой форме, а также против любого, кто возражает против позиции Объединенных Арабских Эмиратов в социальных сетях или в любой письменной, визуальной или вербальной форме", - цитирует Gulf News генерального прокурора ОАЭ.

Помимо возможного тюремного заключения, нарушители могут быть наказаны штрафом в размере до 500 000 дирхамов (120 000 евро).

В понедельник несколько арабских стран Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, объявили о разрыве дипломатических и экономических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке исламистских групп и Ирана. Катар отрицает эти обвинения.

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил поддержку направленным против Катара действиям, но позднее в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом высказался в пользу единства стран Персидского залива.

После начала дипломатического скандала ситуация с Катаром вызвала оживленную дискуссию в соцсетях в арабских странах, участники которой высказываются как в поддержку, так и против Катара. Тема также активно обсуждается местными газетами и телеканалами.