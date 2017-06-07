В зале ожидания Балтийского вокзала можно будет увидеть необычную аудиовизуальную постановку ({{commentsTotal}})
"Запрещенные цвета" - созданная театром Фон Краля аудиовизуальная инсталляция-постановка, премьера которой состоится 12 июня в бывшем зале ожидания Балтийского вокзала.
"Запрещенными цветами" называют цвета, которые в обычном состоянии человеческий глаз не различает, но при комбинации определенных цветов и света их можно сделать видимыми, передает портал kultuur.err.ee.
Цвета, которые видит человеческий глаз — это отражение данного объекта. Зеленый лист зеленый именно потому, что отражает именно этот оттенок, а все остальные цвета — поглощаются — таким образом, единственный цвет, которого у листа нет — это зеленый.
Суть постановки заключается в создании новых узоров, а необычный эффект передается через звук и цвет.
Инсталляцию можно будет увидеть на Балтийском вокзале с 12 по 20 июня в 21:00.
Редактор: Дина Малова