Изменения в прожиточном пособии могут вступить в силу уже в начале 2018 года

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к Закону о социальном обеспечении, при помощи которых государство хочет сделать систему прожиточного пособия более гибкой и способствовать привлечению получателей пособий на рынок труда.

По словам министра социальной защиты Кайи Ива, одна из целей поправок — активнее возвращать людей на рынок труда. "Работа лучше всего способствует предотвращению бедности, поэтому крайне важно, чтобы люди не зависели подолгу от пособия", – сказала она.

В настоящее время прожиточное пособие сокращается уже в первый день получения зарплаты, но в дальнейшем Минсоцдел планирует делать исключение для тех, кто в последние два месяца подряд получал это пособие, не имея трудового дохода. Когда такой человек пойдет на работу, в течение первых двух месяцев его зарплата не будет считаться доходом при начислении прожиточного пособия в будущем. Затем в течение четырех месяцев доходом человека считается лишь 50% от зарплаты. "Таким образом, если человек приступит к работе, то в течение первых шести месяцев он будет находится в более благоприятном положении", – сказала Ива.

Кроме того, по новым правилам трудовой доход несовершеннолетних в будущем не будет засчитываться как доход домохозяйства при расчете прожиточного пособия.

Местным самоуправлениям предоставят больше гибкости при принятии решений о расчете пособия. "Местное самоуправление лучше всего осведомлено о ситуации человека, поэтому в дальнейшем у него будет больше возможностей решить, какие доходы и расходы следует принимать во внимание при расчете прожиточного пособия", – сказала министр, добавив, что пособие можно будет уменьшить, если человек не хочет идти на работу.

Законопроект также предусматривает отмену семейного пособия по необходимости. Это планируется частично компенсировать намеченным на 2018 год повышением прожиточного минимума со 130 до 140 евро в месяц. Для каждого несовершеннолетнего члена семьи будет действовать 1,2-кратный прожиточный минимум, то есть 168 евро в месяц вместо 130 евро. Ставка прожиточного минимума определяется ежегодным законом о государственном бюджете.

Детские пособия будут засчитываться как доходы семьи. Детское пособие на первого и второго ребенка в 2018 году вырастет до 55 евро и в 2019 год до 60 евро в месяц. Размер детского пособия для третьего и каждого следующего ребенка – 100 евро в месяц. Начиная с 1 июля текущего года добавится дополнительное пособие для многодетных семей, которое составит 300 евро в месяц для семей с 3-6 детьми и 400 евро в месяц для семей с семью и более детьми.

Прожиточное пособие – финансовая помощь государства, которая выплачивается людям, доход которой составляет ниже определенного минимума. В 2016 году это пособие получали 27 990 человек, что составляет 2,1% от населения Эстонии.

Благодаря изменениям прогнозируемое поступление социального налога в следующем году вырастет на 2,95 млн евро.