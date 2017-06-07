Правление IRL утвердило Кийслера, Тынисте и Луйка в качестве новых министров

Правление партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) приняло решение сменить трех министров в составе правительства.

Об этом в среду, 7 июня, сообщил новостной портал ERR.

Министра окружающей среды Марко Померанца сменит Сийм Кийслер.

Свен Сестер лишится портфеля министра финансов, передав пост Тоомасу Тынисте.

Министром обороны станет Юри Луйк, который сменит на этом посту бывшего председателя IRL Маргуса Цахкна.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу и министр социальной защиты Кайа Ива сохранят свои портфели.

Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер в состав правительства входить не будет. Он возглавит парламентскую фракцию IRL.

Изменения в составе правительства должны быть утверждены в четверг советом уполномоченных партии.