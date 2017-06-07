Группа Tanel Padar & The Sun заканчивает свою деятельность

Танель Падар сообщил в соцсетях, что этим летом он и ансамбль The Sun дадут свои последние совместные концерты, а осенью их пути разойдутся.

"Я сердечно благодарен за все это время и за тысячи встреч со всеми вами. Мы обязательно будем встречаться и в дальнейшем, но уже в свете новых веяний. Низкий поклон всем, будем наслаждаться последними летними концертами", - написано на странице ансамбля в facebook.

Танель Падар и The Sun начали свой совместный музыкальный путь 15 лет назад. "В жизни так случается, что любая хорошая вещь однажды заканчивается. Так и для нашей группы настало время сложить инструменты и покинуть сцену", - сказал Падар.

Однако музыкант добавил, что параллельно занимается своим сольным проектом. "У нас у всех есть свои задумки, другие проекты и группы. Так и я уже более десяти лет хочу выпустить сольный альбом, а теперь я уже подготовил почву, чтобы вскоре донести результаты своей работы до слушателей", - пояснил Падар.

Этим летом группа Tanel Padar & The Sun еще будет выступать. "Ищите нас, чтобы мы в последний раз все вместе встретились и устроили потрясающий праздник", - приглашает Падар поклонников группы на концерт.