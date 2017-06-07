Институт развития здоровья будет платить 2400 евро в месяц за аренду пункта обмена шприцев

Институт развития здоровья (TAI) будет платить за аренду помещения для пункта обмена шприцев на улице Ситси в Пыхья-Таллинне почти в два раза выше рыночной стоимости аренды помещений в этом районе Таллинна. В институте объяснили переплату особыми нерыночными условиями — никто не хотел сдавать помещения для обслуживания наркоманов.

Ежегодно вплоть до конца 2023 года Институт развития здоровья будет платить 28 800 евро в год аренды, рассказала пресс-секретарь института Хелен Ноорметс порталу rus.err.ee.

Стоимость аренды помещения площадью 76 квадратных метров на улице Ситси, 28 обойдется учреждению в 2 400 евро в месяц. Кроме этого, до конца 2017 года к этой сумме добавятся еще расходы по ремонту помещений — 14 760 евро.

"Стоимость аренды для будущего центра не подчиняется обычным правилам рыночной конкуренции, поскольку, как мы могли убедиться в течении последнего полугодия, не многие собственники готовы предоставить свои площади для подобной деятельность", - объяснила высокую стоимость аренды Ноорметс.

Для сравнения, по данным портала недвижимости kv.ee, стоимость аренды бизнес площадей, предлагаемых на сайте по состоянию на 7 июня, в столичном районе Пыхья-Таллинн колеблется от 3,61 евро до 16,7 евро за квадратный метр. При чем за 16,7 евро сдается в аренду помещение на улице Ситси. Институт здоровья будет платить за квадратный метр 31,6 евро.

Институт развития здоровья 2 июня подписал договор о создании пункта обменов шприцев для наркоманов по адресу Ситси, 28 в Таллинне.

Противостояние жителей близлежащих домов началось в октябре 2016 года, когда стало известно о планах института прекратить финансирование пункта на улице Эрика и желании перенести его на улицу Ситси, 28. Предложенный управой района вариант на улице Палдиски, 36а институтом был отвергнут, поскольку это место находится далеко от мест концентрации наркоманов.

Институт развития здоровья сослался на новое исследование, согласно которому наибольшее число колющихся наркоманов в Пыхья-Таллинне находится в микрорайонах улиц Ситси и Копли.

Весной нынешнего года жители района Пыхья-Таллинн провели несколько пикетов, протестуя против планов открыть пункт обмена шприцев на улице Ситси.