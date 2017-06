В Тегеране террористы напали на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни

Министерство разведки Ирана предотвратило еще одну террористическую атаку в Тегеране, сообщила в среду межарабская газета "Ашарк Аль-Авсат", сообщает Интерфакс.

Согласно некоторым данным, террористы, готовившие эту атаку, были арестованы.

Как отмечает агентство FARC, спецслужбы признали нападения на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни терактами. Власти также рекомендовали гражданам избегать пользования общественным транспортом в Тегеране.

В среду 7 июня одна группа злоумышленников атаковала здание парламента, другая - находящийся в 20 км от него мавзолей. По предварительной информации, четыре злоумышленника открыли огонь в здании парламента. Сообщалось о семи погибших и 25 раненых.

Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что внутри здания парламента находятся несколько вооруженных людей, сообщалось также о захвате заложников.

Агентство Рейтер сообщило, что в результате стрельбы убиты двое, в том числе сотрудник охраны здания парламента. По меньшей мере три человека ранены в перестрелке, передает Би-Би-Си.

Информация о нападавших противоречива. По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова.

Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо.

Примерно в это же время еще один вооруженный человек ворвался в здание мавзолея аятоллы Хомейни на юге Тегерана, примерно в 20 километрах от здания парламента.

Как сообщил глава пресс-службы мавзолея Али Халили, нападавший открыл огонь, а затем привел в действие пояс смертника и погиб.

В результате нападения на мавзолей имеются пострадавшие, их число уточняется. По данным агентства ИЛНА, ранения получили пять человек.

