Развертывание системы ПРО THAAD в Южной Корее будет приостановлено

Дальнейшее развертывание американской системы противовоздушной обороны THAAD в Южной Корее будет приостановлено до завершения полной оценки экологического воздействия этой системы, для которой может потребоваться от нескольких месяцев до года.

Об этом в среду, 7 июня, заявил журналистам представитель администрации президента Южной Кореи, сообщило агентство Yonhap.

По его словам, две пусковые установки THAAD и прочее оборудование, которое уже было доставлено в страну, вывозить не придется, но развертывание остальных компонентов будет приостановлено.

Ранее администрация президента провела расследование обвинений, согласно которым министерство обороны страны скрывало от главы государства важные детали развертывания системы ПРО. Расследование пришло к выводу, что военное ведомство действительно попыталось сохранить в секрете доставку четырех дополнительных пусковых установок системы, а также пыталось приуменьшить масштаб программы, чтобы не проводить оценку экологических воздействий.

Представитель президентской администрации подтвердил, что для завершения оценки может потребоваться до одного года.

Заявленная цель развертывания ПРО THAAD – защита Южной Кореи от угрозы со стороны ракетно-ядерной программы КНДР. Против такого размещения категорически возражают Китай и Россия.