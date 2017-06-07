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В Рийгикогу открылась выставка живописи Кайдо Оле ({{commentsTotal}})

Кайдо Оле и портрет президента Ильвеса.
Кайдо Оле и портрет президента Ильвеса. Автор: Postimees/Scanpix
Культура
Культура

В Художественном зале Рийгикогу открыта персональная выставка Кайдо Оле "Маленькая, но насыщенная выставка". Именно так художник назвал выставку, в которой представлены избранные произведения его творчества за последние годы.

По словам автора, он выбрал работы, которые зритель может понять вне зависимости от своего опыта. Балтийское сотрудничество, ценность человеческих отношений, национальные цвета Эстонии, ГМО, вооруженный чудак и т. п. – здесь каждый для себя что-нибудь найдет, передает пресс-служба Рийгикогу.

Центральный элемент творчества Кайдо Оле – концептуальная живопись. Критики отмечают, что его масштабные картины продуманы до мелочей и будто написаны машиной. Он интересуется живописью как рукоделием и ошибками, возникающими в процессе работы. Театральные и противоречивые сюжеты Оле объединяют разные стили – от геометрической абстракции до поп-арта и неореализма. Предметом живописи Оле не являются актуальные события в мире политики. Его творчество рассматривает отношения власти между людьми или художником и его произведениями в целом. Но эти позиции власти всегда можно трактовать по-разному. Зачастую они абсурдные и юмористичные.

Кайдо Оле (1963) живет и работает в Таллинне. Он учился в Эстонской художественной академии по специальности дизайна и живописи (1982—1992). Работал в Эстонской художественной академии преподавателем рисования и живописи, а также профессором отдела живописи (2003—2010). С 2010 года является свободным художником. Выступает на выставках с 1989 года. В 2003 г. он под именем Джон Смит с Марко Мяэтаммом представлял Эстонию на 50-й Венецианской биеннале искусства. Его работы экспонировались в известных галереях как в Эстонии, так и за рубежом.

Кайдо Оле является членом Союза художников Эстонии. Среди прочего награжден премией имени Кристьяна Рауда (1998 г.), премией имени Конрада Мяги (2012 г.), премией года Культурного капитала Эстонии (1999 и 2005 гг.), а также орденом Белой звезды III степени (2014 г.). Произведения Оле выставлены в Художественном музее Эстонии, Тартуском художественном музее, Эстонском музее современного искусства, Европейском парламенте, банке ABLV, Латвийском музее современного искусства и в музее Ангерленер.

Выставку организует Эстонский союз художников в сотрудничестве с Канцелярией Рийгикогу. Выставка в Художественном зале Рийгикогу продлится до 6 октября. Посетить выставку можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Редактор: Сергей Михайлов

рийгикогувыставкакайдо оле


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