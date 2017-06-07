Юри Луйк: возвращаюсь в политику из чувства долга

По словам Юри Луйка, которого правление партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) в среду утвердило на должность министра обороны Эстонии вместо Маргуса Цахкны, он согласился занять этот пост из чувства долга перед страной с учетом сложной международной ситуации.

"Для меня даже не так важно название должности. Я всегда задаю себе вопрос, смогу ли я на этом конкретном посту сделать для страны что-то полезное. Поэтому я решил воспользоваться этой возможностью. Если коротко — возвращаюсь и попытаюсь сделать все от меня зависящее", - сказал Луйк в интервью для радиостанции "Радио 4".

По его словам, ситуация в мире сейчас сложная и напряженная. "Если взглянуть на то, что происходит в мире — на разногласия среди западных стран, на приближающиеся широкомасштабные учения "Запад" в России, на напряженную ситуацию, продиктованную угрозой терроризма, то становится понятно, что сфера деятельности министерства обороны является одной из ключевых в деле обеспечения нормального функционирования эстонского государства", - подчеркнул Луйк, добавив, что председательство Эстонии в Совете ЕС также является исключительно важной задачей на предстоящее полугодие.

Правление IRL в среду приняло решение сменить трех министров в составе правительства, назначив Сийма Кийслера министром окружающей среды вместо Марко Померанца, Тоомаса Тынисте министром финансов вместо Свена Сестера, а Юри Луйка — министром обороны вместо бывшего председателя партии Маргуса Цахкна.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу и министр социальной защиты Кайа Ива сохранят свои портфели.

Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер в состав правительства входить не будет. Он возглавит парламентскую фракцию IRL.

Изменения в составе правительства должны быть утверждены в четверг советом уполномоченных партии.

За плечами у Юри Луйка долгая карьера на государственной и дипломатической службе. С первой половины 1990-х годов он в разные годы возглавлял военное и внешнеполитическое ведомства Эстонии, а также был послом и постоянным представителем Эстонии при НАТО и послом в Вашингтоне и Москве. С 1 августа 2015 года Луйк возглавил Международный центр оборонных исследований.