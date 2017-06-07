Юри Луйк: возвращаюсь в политику из-за чувства долга

Правление Союза Исамаа и Рес Публика на состоявшемся сегодня утром заседании приняло решение о замене трех министров от IRL в правительстве. Новыми министрами финансов, обороны и окружающей среды станут Тоомас Тынисте, Юри Луйк и Сийм Кийслер, которые сменят, соответственно, Свена Сестера, Маргуса Цахкна и Марко Померанца. В четверг это решение должен утвердить совет уполномоченных партии. Два министра от ИРЛ — главы минюста и министерства социальной защиты - Урмас Рейнсалу и Кайа Ива продолжат работу в правительстве. Лидер Союза Исамаа и Рес Публика Хелир-Вальдор Сеэдер займет пост председателя парламентской фракции IRL. По словам кандидата на пост министра обороны, 50-летнего Юри Луйка, который в 90-е годы занимал должность главы оборонного ведомства, а также руководил МИДом, его возврат в большую политику продиктован прежде всего чувством долга: