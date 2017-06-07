Госконтроль: антикоррупционный контроль в госфирмах налажен слабо

Многие принадлежащие государству коммерческие товарищества не занимаются предупреждением коррупции на системной основе, что указывает на недостатки в работе их советов, а государство так и не наладило централизованный антикоррупционный контроль в таких фирмах.

К таким выводам пришел Государственный контроль Эстонии по итогам анализа деятельности всех принадлежащих государству предприятий.

В анализе отмечается, что многие госфирмы не приняли необходимых для предупреждения коррупции системных инструкций. Также указывается на необходимость уделять больше внимания оценке коррупционных рисков и повышению сознательности в сфере предупреждения коррупции.

Большинство фирм не создали для работников возможностей анонимного сообщения о подозрениях в коррупции и не определили программу действий при появлении подозрений в коррупции или выявлении случаев коррупции, включая оповещение правоохранительных органов и общественности.

Кроме того, многие такие фирмы не установили, на каких условиях разрешается дарить и принимать подарки.

Как отмечает Госконтроль, несмотря на указанные недостатки, госфирмы в основном все же считают меры по предупреждению коррупции необходимыми, а на уровне профильных министерств и государственных коммерческих обществ применяется лучшая практика в сфере предотвращения коррупции.

Согласно рекомендованной международной практике, совет предприятия должен обеспечить наличие эффективного внутреннего контроля, а также этических и надзорных мер. По оценке Госконтроля, подразделения внутреннего аудита госфирм, которые подчиняются совету, недостаточно оценивают деятельность правления предприятий по предупреждению коррупции. В частности, регулярные обзоры оценки коррупционных рисков получают менее половины советов, а о применении антикоррупционных мер отчитываются перед министром профильного министерства лишь немногие госфирмы.

Антикоррупционная работа в таких фирмах не является системной, поскольку государство как собственник не выработало единого подхода и не договорилось о централизованной координации такой работы. Министерство финансов, которое отвечает за политику участия государства в коммерческих фирмах, считает, что ответственность за борьбу с коррупцией несет Министерство юстиции, а последнее сосредоточено на предотвращении коррупции среди чиновников, меньше обращая внимание на госфирмы.

Инструкции по предупреждению коррупции дают своим подотчетным фирмам только минэкономики и минфин, а фирмы в сферах управления Министерства социальных дел, Министерства юстиции, Министерства окружающей среды и Министерства сельской жизни таких письменных инструкций не получали.

Госконтроль рекомендует ввести централизованную координацию антикоррупционной деятельности и ее оценку, а также уделять внимание предупреждению коррупции не только среди чиновников, но и в госфирмах. За разработку и применение соответствующих мер должно отвечать не только правление, но и совет государственной фирмы, а управляющая участием государства структура должна убедиться в том, что меры по предупреждению коррупции разработаны и применяются.

Обзор Госконтроля опирается на данные проведенного летом 2016 года интернет-опроса 27 коммерческих товариществ и Центра управления государственными лесами (RMK), которые полностью принадлежат государству. В окончательном варианте отчета учитывались ответы и комментарии госфирм, которые они могли предоставить в апреле 2017 года.

По состоянию на май 2017 года государство является участником в 32 коммерческих товариществах, из которых полностью принадлежат государству 27. Кроме того, государство является собственником RMK.

По положению на 31 декабря 2016 года, активы государственных фирм составляли около 6,4 млрд евро или 22% всех активов публичного сектора.

Многие государственные фирмы и RMK используют принадлежащие обществу и государству ресурсы, управляют ими и/или оказывают услуги населению.