ФОТО и ВИДЕО: В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога

У черного носорога Кибиби в Таллиннском зоопарке в минувшую субботу появилось потомство, что стало первым подобным случаем не только в Эстонии, но и на всей территории бывшего СССР.

Директор зоопарка Тийт Маран подтвердил агентству BNS рождение малыша-носорога, добавив, что, по предварительным данным, родилась самка.

"Пока не берусь говорить, мальчик это или девочка, - сказал он. - Мне сказали, что это, возможно, девочка, но стопроцентной уверенности пока нет".

Детеныш носорога родился в субботу 3 июня в 15.09. По словам Марана, за ним постоянно наблюдают посредством видеокамер. "С четверга можно будет увидеть малыша через веб-камеру, а фотоснимки разместим и на странице зоопарка", - сказал директор зоопарка.

Директор Тийт Маран объяснил, что мы имеем дело с рождением носорога в самой северной точке. "То, что такой редкий вид размножается - для нас очень большое признание. Рождение носорога - это событие для всех зоопарков мира, ведь это очень важно для сохранения исчезающего вида. Таллиннский зоопарк также участвует в европейской программе, которая определяет, где через пару лет после рождения будет жить детеныш носорога".

"Детеныш родился очень быстро - где-то за 10 минут. Роды были легкие и быстрые. Но сначала все задержали дыхание - мы при родах не присутствовали, а наблюдали через мониторы - сначала новорожденный малыш не двигался. Хотя он и не должен был, но для нас момент, пока носорог еще не зашевелился, показался невероятно долгим", - сказала работница зоопарка Марика Хиоб "Актуальной камере".

Сейчас новорожденный находится под карантином, а уже на следующей неделе, если погода будет сухая и теплая, его можно будет увидеть на улице.

Всего в мире насчитывается пять видов носорогов, и все они находятся под угрозой исчезновения.

Живущих в Африке носорогов Diceros bicornis есть три подвида и насчитывается более 5000.

Черному носорогу угрожает в первую очередь браконьерство ради добычи рога для сувениров и китайской народной медицины. Также несут угрозу распространение завезенных растений и уничтожение естественной среды обитания носорогов.

С 1977 года черный носорог занесен в список CITES первой категории, любая торговля носорогами, их частями и изготовленной из них продукции строго запрещены.

В Таллиннском зоопарке сейчас живут черные носороги Кигома и Кибиби.

Видео "Актуальной камеры":