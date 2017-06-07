ФОТО: В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога

У черного носорога Кибиби в Таллиннском зоопарке в минувшую субботу появилось потомство, что стало первым подобным случаем не только в Эстонии, но и на всей территории бывшего СССР.

Директор зоопарка Тийт Маран подтвердил агентству BNS рождение малыша-носорога, добавив, что, по предварительным данным, родилась самка.

"Пока не берусь говорить, мальчик это или девочка, - сказал он. - Мне сказали, что это, возможно, девочка, но стопроцентной уверенности пока нет".

Детеныш носорога родился в субботу 3 июня в 15.09. По словам Марана, за ним постоянно наблюдают посредством видеокамер. "С четверга можно будет увидеть малыша через веб-камеру, а фотоснимки разместим и на странице зоопарка", - сказал директор зоопарка.

Ранее Мати Кааль, долгое время возглавлявший Таллиннский зоопарк, сказал газете Postimees, что рождение носорога является уникальным событием не только в истории Таллиннского зоопарка, но и вообще на всей территории бывшего Советского Союза.

В Таллиннском зоопарке сейчас живут черные носороги Кигома и Кибиби.