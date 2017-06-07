В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога ({{commentsTotal}})
У черного носорога Кибиби в Таллиннском зоопарке в минувшую субботу появилось потомство, что стало первым подобным случаем не только в Эстонии, но и на всей территории бывшего СССР.
Директор зоопарка Тийт Маран подтвердил агентству BNS только факт и время рождения малыша-носорога, но от дальнейших комментариев отказался.
Между тем Мати Кааль, долгое время возглавлявший работу столичного зоопарка, сказал газете Postimees, что рождение носорога в неволе является уникальным событием не только в истории Таллиннского зоопарка, но и вообще на всей территории бывшего Советского Союза.
Фотографии новорожденного еще нет, поскольку доступ к нему открыт только служащему зоопарка, который за ним ухаживает.
В Таллиннском зоопарке сейчас живут черные носороги Кигома и Кибиби.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS