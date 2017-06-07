Правительство ФРГ решило вывести войска с турецкой авиабазы из-за разногласий с Анкарой

Правительство Германии в среду, 7 июня, согласовало вывод военных бундесвера с турецкой авиабазы "Инджирлик", где они принимали участие в операциях международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Об этом сообщила в среду министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен после заседания кабинета министров, передает Deutsche Welle.

На этой авиабазе с начала 2016 года были размещены около 260 немецких военнослужащих. Они поддерживали воздушные удары по базам ИГ в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов.

Решение о выводе немецких военных принято на фоне длительных разногласий между Берлином и Анкарой, накапливавшихся в течение последнего года. Недовольство Анкары вызвала резолюция бундестага о признании геноцида армян в Османской империи, критика со стороны Германии жестких мер, которые турецкое руководство проводило после попытки госпереворота летом 2016 года, а также предоставление политического убежища находящимся в ФРГ турецким военнослужащим, которых Анкара внесла в "черные списки".

В ответ правительство Турции стало регулярно запрещать немецким парламентариям посещать "Инджирлик" для встреч с военнослужащими бундесвера. Переговоры успеха не принесли, и глава МИД Германии Зигмар Габриэль вынес вопрос об уходе с турецкой авиабазы на обсуждение правительства в Берлине.