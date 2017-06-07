Вместо Тармо Круузимяэ новым депутатом Таллиннского горсобрания стал Тийт Мерен

В среду, 7 июня, столичная избирательная комиссия утвердила хирурга Тийта Мерена новым депутатом Таллиннского горсобрания, который заменил ушедшего в Рийгикогу Тармо Круузимяэ.

На муниципальных выборах 2013 года Мерен набрал в списке IRL 498 голосов и не сумел попасть в горсобрание. Теперь же, когда Тармо Круузимяэ перешел в парламент, перед Тийтом Мереном открылась возможность стать депутатом столичного законодательного органа.

Круузимяэ стал парламентарием после того, как состав Рийгикогу покинул его однопартиец Кен-Марти Вахер.

Всего у IRL 16 мест в Таллиннском горсобрании.