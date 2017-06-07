Кайа Канепи вышла в четвертьфинал на турнире в Германии

Таллиннская пресс-служба сообщила, что 7 июня заключается договор на вывоз мусора между скандально известной фирмой Baltic Waste Management (BWM), которую связывают с именем бывшего вице-мэра Арво Сарапуу, и "Таллиннским центром вторичного использования отходов". Между тем, 24 мая и.о. мэра Таллинна Таави Аас сказал, что поскольку фирма не справилась с вывозом мусора в Нымме и других частях города, с ней город договор расторгнул.