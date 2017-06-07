Кайа Канепи вышла в четвертьфинал на турнире в Германии ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи пробилась в четвертьфинал теннисного турнира серии ITF в немецком Эссене с призовым фондом 25 000 долларов США.
В среду, 7 июня, в матче второго круга турнира занимающая 630-е место в мировом рейтинге Кайа Канепи обыграла представительницу Румынии Жаклин Адину Кристиан (WTA 320) - 6:4, 6:3.
Встреча продлилась 1 час и 13 минут. Эстонка трижды подала навылет, реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок.
В четвертьфинале Канепи встретится с победительницей матча Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) - Лидия Морозова (Белоруссия).
Редактор: Сергей Михайлов