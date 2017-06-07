В Нымме мусор по-прежнему будет вывозить фирма BWM

Таллиннская пресс-служба сообщила, что 7 июня заключается договор на вывоз мусора между скандально известной фирмой Baltic Waste Management (BWM), которую связывают с именем бывшего вице-мэра Арво Сарапуу, и "Таллиннским центром вторичного использования отходов". Между тем, 24 мая и.о. мэра Таллинна Таави Аас сказал, что поскольку фирма не справилась с вывозом мусора в Нымме и других частях города, с ней город договор расторгнул.

В сообщении Раэпресс говорится, что на сегодняшний день мусорные контейнеры в Нымме опорожняются по графику тремя мусоровозами. В районе Кесклинн остается проблемой опорожнение контейнеров с макулатурой, поскольку фирма Ragn-Sells только утром 7 июня с двухнедельной задержкой передало более чем 200 клиентам ключи для доступа к бакам.

Несмотря на это, по мнению вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, общая ситуация с вывозом мусора в центре города неплохая, а жители Кесклинна проявили немало терпения и понимания.

Кландорф сообщил также, что сейчас ведется замена старых, нестандартных, с металлическим рантом, без ручек и с маленькими колесиками контейнеров, что также ведет порой к срывам графика.

Сегодня, 7 июня, в Нымме заключается региональный договор о вывозе отходов между фирмой BWM и Таллинским центром вторичного использования отходов. В Старом городе договор с BWM разрывается и будет проведен новый тендер на вывоз отходов.

"Поскольку BWM не справилась с вывозом мусора в (столичном районе) Нымме, мы решили расторгнуть договор", - сказал 24 мая и.о. мэра Таллинна Таави Аас.

Он добавил, что обязанности по вывозу мусора были оперативно переданы муниципальному предприятию "Таллиннским центром вторичного использования отходов" (Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus).

В марте в СМИ появилась информация о возможном конфликте интересов вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, который с одной стороны курирует в таллиннской горуправе вопросы вывоза отходов, а с другой стороны через третьих лиц связан с фирмой BWM, которая выиграла в Таллинне несколько конкурсов на вывоз отходов.

Арво Сарапуу был задержан Полицией безопасности 25 мая.