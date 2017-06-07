СМИ: Михаил Корб может стать генсеком Центристской партии

Бывший министр государственного управления Михаил Корб, который был вынужден подать в отставку из-за комментариев по поводу членства Эстонии в НАТО, может стать генеральным секретарем Центристской партии.

Об этом в среду, 7 июня, сообщил новостной портал ERR со ссылкой на два источника.

Корб сообщил ERR, что если правление партии сделает ему такое предложение, то он его всерьез рассмотрит. "Если такое предложение поступит, я обязательно его серьезно рассмотрю", - сказал он.

По словам экс-министра, в правлении партии этот вопрос не обсуждался.

По словам Яака Ааба, который сейчас занимает пост генсека центристов, предложение о новой кандидатуре должен внести председатель партии Юри Ратас на собрании правления, которое состоится в следующий понедельник. Ааб добавил, что упоминались различные кандидатуры. "В первую очередь, это решение председателя (партии) и предложение председателя правлению", - сказал он.

Сам Яак Ааб в скором времени займет пост министра госуправления вместо Михаила Корба.

Корб принял решение подать в отставку из-за своих комментариев по поводу членства Эстонии в НАТО. 24 мая издание Lääne Elu сообщило, что на состоявшейся за день до этого встрече с русскоязычными ветеранами в Хаапсалу Корб сказал, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО. После появления этой публикации Корб разослал заявление о том, что он полностью поддерживает членство Эстонии в Североатлантическом альянсе.

Отставки министра потребовали входящие в правительственную коалицию "Союз отечества и Res Publica" и Социал-демократическая партия, а также все оппозиционные партии.