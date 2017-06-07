ФОТО: в Кадриорге подняли флаг Черногории как 29-го члена НАТО

В среду перед президентской канцелярией в Кадриорге торжественно подняли государственный флаг Черногории, которая с 5 июня стала полноправным членом Североатлантического альянса.

Об этом сообщила в среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы подняли в Кадриорге перед президентской канцелярией государственный флаг Черногории вместе с флагами Эстонии и НАТО, - написала Кальюлайд. - Я убеждена, что вступление Черногории в НАТО поможет укрепить безопасность и стабильность в Европе. Это дает нам возможность теснее сотрудничать с Черногорией, ставшей 29-м членом НАТО. Желаю счастью нашему новому союзнику!".

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер поздравил Черногорию с получением полноправного членства в Североатлантическом альянсе. "С присоединением Черногории НАТО присутствует на всем побережье Адриатического моря, в дополнение к Греции, Албании и Хорватии, - сказал Миксер. - Присоединение Черногории укрепит стабильность и безопасность на Западных Балканах, которая, в свою очередь, поддерживает безопасность как НАТО, так и всей Европы".

Черногория стала полноправным членом НАТО 5 июня после представления документов о вступлении в альянс Сенату Конгресса США. В среду флаг Черногории также должен быть поднят у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.