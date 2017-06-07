ФОТО: стильные букеты можно сделать и из сорняков

В утренней телепрограмме Terevisioon на ETV флористы показали, что и из полевых цветов и сорняков можно сделать красивые и стильные букеты.

Для букетов подойдут даже пушистые белые одуванчики. Правда, предварительно их надо обработать. Директор эстонской школы флористики Инно Йоонес поделился секретом – достаточно нанести на пушистые семена несколько капель супер-клея, который продается в любом магазине. Клей растечется и не даст разлететься семенам от дуновения ветра.