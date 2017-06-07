Перекресток улиц Копли, Эрика и Ристику в Таллинне закроют до конца июля

В связи с прокладкой рельсовых трамвайных путей с 10 часов утра 12 июня и до конца дня 31 июля закрывается для движения транспорта перекресток улиц Копли, Эрика и Ристику.

Об этом в среду, 7 июня, сообщил "Раэпресс", отметив, что автобусы линии 52 к центру Таллинна пойдут в объезд по улицам Копли, Тёэстузе и Нийне с дополнительными остановками на объезде Эрика и "Тёэстузе" на улице Тёэстузе.

В сторону Копли автобус этой линии пойдет по улицам Копли, Вольта, Тёэстузе и Копли с дополнительными остановками на объезде Эрика и "Тёэстузе" на улице Тёэстузе.

Автобусы линии 59 в обоих направлениях будут совершать объезд по улицам Ристику, Каэра, Сыле, Ситси, Пальяссааре с остановками на объезде Нийди и "Ситси" на улице Ситси.