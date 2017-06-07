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В Мьянме пропал военный самолет со 116 людьми на борту ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Военно-транспортный самолет армии Мьянмы пропал с экранов радаров, сообщило министерство обороны страны. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

"Связь внезапно оборвалась в 13:35 (10:05 по московскому времени), когда самолет находился в 32 км от города Тавой", - говорится в заявлении минобороны Мьянмы.

Самолет направлялся в крупнейший город страны Янгон. Когда связь с бортом пропала, он находился над Андаманским морем, сообщает Би-Би-Си.

Власти страны объявили о начале поисково-спасательной операции.

Пожелавший остаться неназванным сотрудник аэропорта города Мьей, из которого вылетел самолет, уточнил, что на борту находятся 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Редактор: Артур Тооман

мьянма


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