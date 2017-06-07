В четверг президент утвердит Яака Ааба в должности министра

Об этом сообщила канцелярия президента, отметив, что по предложению премьер-министра Юри Ратаса глава государства освободит от должности министра госуправления Михаила Корба и назначит на этот пост Яака Ааба.

В настоящее время Яак Ааб занимает пост генерального секретаря Центристской партии. Кандидата на его замену Юри Ратас обещает представить 12 июня.

По данным СМИ, новым генсеком может стать Михаил Корб.

"Если такое предложение поступит, я обязательно его серьезно рассмотрю", - прокомментировал сам Корб ERR.

Яак Ааб (57) по образованию учитель русского языка и литературы. С 1994 года он состоит в Центристской партии. За свою политическую карьеру успел проработать как на посту мэра Выхма, так и директором Союза городов. С 2005 по 2007 года занимал пост министра социальных дел.

Причиной отставки Корба с поста министра госуправления стали его слова относительно вхождения Эстонии в НАТО. На встрече с ветеранами в Хаапсалу он заявил, что не поддерживает членство страны в альянсе. Заявление Корба резко осудили как партнеры центристов по коалиции, так и оппозиционные политики.