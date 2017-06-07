Минфин: инфляция в Эстонии стабилизировалась

Инфляция в Эстонии стабилизировалась и в следующие три месяца скорее всего сохранится на уровне 3%, считают в Министерстве финансов.

Аналитик налоговой политики Минфина Кристьян Пунгас отметил, что в течение последних месяцев годовая инфляция колебалась, как и ожидалось, в пределах 3%. Если в начале года причиной ускорения роста цен было повышение цен на энергию, то к нынешнему моменту доля сектора энергетики начала постепенно сокращаться и ей на смену пришел другой фактор – заметное удорожание продуктов питания, отметил Пунгас.

Последние три года цены на продукты питания на фоне низких цен на мировом рынке переживали легкий спад. В этом году рост цен на продукты питания ощутимо ускорился и в мае достиг 6%. Удорожание было широкомасштабным, лидерами в повышении цен были продукция садово-огородного сектора, молочные и рыбные продукты. Кроме того, по данным на апрель текущего года, повышение цен на продукты питания в Эстонии и Латвии было самым интенсивным в еврозоне.

Цены на нефтепродукты в последние месяцы в определенной мере снизились, причиной тому выход нефтедобывающего сектора США на рекордно большие показатели, а также решение стран ОПЕК отказаться от серьезного урезания предложений по поставкам нефтепродуктов. Под влиянием этих факторов рост цен на моторное топливо в мае в Эстонии замедлился до 11%.

Рост цен на услуги в последние месяцы удерживался на стабильном уровне. "Исключением может послужить только удорожание почти на 10% услуг гостиничного сектора в начале летнего сезона и в приближении срока председательства Эстонии в Совете ЕС. Влияние этого фактора уравновесилось еще большим спадом цен в секторе услуг связи, характерным для всей еврозоны", – продолжил Пунгас.

Рост цен на топливо на фоне низких цен на нефтепродукты по сравнению с весенними прогнозами оказался скромнее. В то же время, доля цен на продукты питания в общей картине инфляции оказалась большей, чем прогнозировалось. В целом инфляция в мае соответствовала весеннему прогнозу Министерства финансов. И в последующие месяцы инфляция должна удержаться на уровне, близком к 3%.

В мае потребительские цены Эстонии выросли в годовом сравнении на 3,3%, а в месячном – на 0,3%.

По сравнению с маем 2016 года товары подорожали на 3,8%, а услуги на 2,4%. Административно регулируемые цены на товары и услуги выросли в годовом сравнении на 5%, а нерегулируемые – на 2,8%, сообщил в среду департамент статистики.