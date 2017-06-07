Паром Leiger дважды задел днищем морское дно из-за переутомления капитана

Новый грузо-пассажирский паром Leiger, принадлежащий компании TS Laevad, в ночь на 2 января при движении из порта Хельтермаа в Рохукюла дважды задел днищем морское дно, поскольку капитан судна задремал на капитанском мостике от переутомления.

Об этом свидетельствуют данные проведенного Департаментом водных путей расследования, согласно которому паром Leiger шел по самому опасному отрезку фарватера в течение одной минуты и 20 секунд без какого-либо контроля со стороны капитана.

Паром Leiger, отправившийся в путь 1 января в 23:30 из Хельтермаа в дополнительный рейс в 00:25 дважды задел днищем морское дно, зацепив край фарватера Рукки. Корпус судна получил царапины, паром продолжил путь к Рохукюла.

По оценке экспертов, контакт днища с морским дном произошел из-за запоздалого поворота, с которым капитан промедлил, поскольку был переутомлен. От усталости его внимание было рассеяно, и он на несколько мгновений задремал на капитанском мостике.

Кроме того, капитан не решился доверить управление судном старшему штурману, решив, что тот не справится с самостоятельной проводкой судна по фарватерам Хельтермаа и Рукки.

Эксперты отметили также, что капитан не организовал на судне посменную вахту, которая должна обеспечить безопасное управление паромом. Он не использовал в полной мере эффективно имеющееся на капитанском мостике навигационное оборудование, и оно не подало вовремя сигналы предупреждения, поскольку соответствующая система была отключена. Кроме того, в состав вахтенных не были включены и члены экипажа, работающие на палубе.

Старший штурман также не предупредил капитана об опасности, когда заметил, что судно отклонилось от курса на Рохукюла, поскольку между капитаном и штурманом на тот момент не была налажена связь, как того требуют инструкции.

Эксперты департамента пришли к выводу, что состояние переутомления капитана наступило потому, что судовладельцы - TS Laevad - не предоставили экипажу нового судна достаточно времени для тренировки и не назначили на первоначальный период в помощники капитану руководителя.

На фоне пристального внимания общественности к новому парому руководство TS Laevad ввело максимальную нагрузку на экипаж Leiger. В частности, выяснилось, что ночной рейс, во время которого произошел инцидент, был за те сутки одиннадцатым по счету.

Департамент водного транспорта рекомендовал компании-судовладельцу обсудить с руководством всех уровней итоги расследования случая с паромом и проанализировать причины происшествия. Руководству TS Laevad поручено проследить за тем, как выполняются требования комплектации экипажей, их обучения и стажировки.

Прибывший в конце прошлого года с турецкой судоверфи паром Leiger 22 декабря вышел на линию Рохукюла-Хельтермаа для перевозки пассажиров и транспорта.