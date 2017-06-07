ОЭСР повысила прогноз роста ВВП Эстонии на текущий год

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста экономики Эстонии на 2017 и 2018 годы.

Об этом говорится в опубликованном в среду, 7 июня, докладе организации.

Согласно прогнозу, в текущем году экономика Эстонии вырастет на 2,6%, а в следующем - на 3,1%.

В ноябре ОЭСР прогнозировала, что в 2017 году ВВП Эстонии увеличится на 2,4%, а в 2018 году - на 2,9%.

По оценке ОЭСР, инфляция в Эстонии составит в этом году 3,2%, в следующем - 2,8%,.

Безработица увеличится до 7,6% в текущем, и до 8,4% - в 2018 году.