Управа Таллинна предложила новое распределение мандатов на выборах в горсобрание

Таллиннскому городскому собранию горуправой представлены на утверждение предложения о численности следующего состава городского собрания, количестве избирательных округов и распределении мандатов между ними. Нымме потеряет один мандат, Пирита приобретет. Общее число депутатов в городском собрании останется неизменным.

Предлагается оставить численный состав городского собрания, которое будет избираться 15 октября, неизменным - 79 депутатов. Это, по закону, минимальный состав выборного органа местного самоуправления при численности его населения, превышающем 300 000 человек.

Для выборов горсобрания образуются восемь избирательных округов, совпадающих по границам с районами города, сообщает "Раэпресс".

Мандаты среди них распределяются следующим образом:

избирательный округ № 1 - Хааберстиский район - 9 мандатов;

избирательный округ № 2 – Кесклиннаский район - 10 мандатов

избирательный округ № 3 – Кристийнеский район - 8 мандатов;

избирательный округ № 4 – Ласнамяэский район - 16 мандатов;

избирательный округ № 5 – Мустамяэский район - 11 мандатов;

избирательный округ № 6 – Ныммеский район - 8 мандатов;

избирательный округ № 7 – Пиритаский район - 7 мандатов

избирательный округ № 8 – Пыхья-Таллиннский район - 10 мандатов.

По сравнению с выборами в городское собрание 2013 года в связи с изменением численности избирателей количество мандатов предлагается изменить следующим образом: Ныммеский район теряет один мандат, Пиритаский район получает один дополнительный мандат.

По состоянию на 1 июня 2017 года в Таллинне было 445 054 жителя, из который правом голоса обладают 360 366. По состоянию на 1 июня 2013 года в столице жили 426 498 человек, из которых 341 948 имели право голоса.

Как отметил председатель городской избирательной комиссии Тоомас Сепп, помимо роста численности населения, на число голосующих влияет и снижение возрастного ценза на местных выборах с 18 до 16 лет.