Эстонский эксперт поможет Украине в первые дни безвизового режима

Пограничная служба Украины обратилась к европейским властям с просьбой привлечения экспертов для консультации своих сотрудников по вопросам безвизового режима, который вступит в силу в ночь на 11 июня. Одного специалиста отправит на Украину и Эстония.

"Государственная пограничная служба Украины выступила с инициативой и обратилась к Европейскому агентству по пограничной и береговой охране FRONTEX с просьбой привлечения экспертов Агентства в пунктах пропуска на территории Украины. Иностранные специалисты будут предоставлять исчерпывающую консультативную помощь как украинским пограничникам, так и нашим соотечественникам", - сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

С 10 по 22 июня представители FRONTEX примут участие в совместных мероприятиях в рамках либерализации визового режима. К ним будут привлечены специалисты из Чехии, Франции, Польши, Нидерландов, Эстонии, Словакии, Италии, Словении и Литвы.

"Из Эстонии в качестве эксперта будет задействован один специалист", - уточнила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Виктория Корпан.

Эксперты из Европы будут помогать работать украинским пограничникам как в аэропортах "Борисполь", "Жуляны" (оба - в Киеве), "Одесса", "Львов", так и в автомобильных пунктах пропуска.

Безвизовый режим позволяет гражданам Украины находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.