Центр Viru Keskus и гостиницу хотят перестроить по результатам архитектурного конкурса

Торговый центр Viru Keskus хочет присоединиться к городскому проекту по реконструкции центральной улицы, в ходе которого часть Нарвского шоссе в центре Таллинна будет перестроена. Кроме того, центр вместе с гостиницей хотят провести масштабную перестройку, однако часть работ зависит от особых условий охраны памятников старины.

Темой городского форума, который пройдет в следующие вторник и среду, станет открытое пространство центра города и ожидания общества; прежде всего это касается территории между кварталом Маакри и морем. Два архитектурных конкурса посвящены планированию пешеходной зоны на этой территории. Один из них – реставрационные работы в парке Тамсааре. Они начнутся уже этим летом. Проект таллинской центральной улицы должен быть готов к 2020 году.

По словам столичного главного архитектора Эндрика Мянда, приоритетом по-прежнему является открытие приморской территории для горожан: там будут жилые дома и инфраструктура в виде кафе, магазинов и мест для проведения досуга. Norde Centrum этим уже занимается, а Porto Franco – работает в этом направлении.

Общественному транспорту и движению велосипедистов отдается предпочтение, но и об автотранспорте забывать нельзя, заверил городской архитектор.

Кроме перестройки центральной улицы города, изменится торговый центр Viru Keskus, гостиница Viru и их окрестности.

Окружающие торговый центр и гостиницу тротуары и переходы будут полностью перепроектированы, чтобы район Сюдалинн стал более приспособленным для пешеходов, поскольку имеющиеся решения не работают. В числе прочего парковку такси перед гостиницей Viru хотят убрать и сделать площадь перед гостиницей открытой для пешеходов, чтобы эта территория не выглядела как задний двор.

В торговом центре на месте парковочного дома хотят сделать дополнительный вход со стороны Нарвского шоссе, так как пропускная способность главного входа на углу около перекрестка – низкая. "Это будет главный вход в торговый центр", – сказал руководитель Viru Keskus Антс Вазар.

Перестройка зависит от условий охраны памятников старины

В числе прочего думают над перестройкой низкой, двухэтажной части гостиницы Viru в трехэтажную.

Планируют перестроить и подвальную часть комплекса, где сейчас находится в том числе и продуктовый отдел Kaubamaja, поскольку это узкие и низкие помещения. Большая часть подвала принадлежит гостинице, торговый центр хочет улучшить и расширить свои возможности в подвальном этаже, пояснил Вазар.

Viru Keskus также надеется на то, что будет найдено решение, чтобы лучше использовать пешеходные зоны со стороны бульвара Эстония. Хотят, чтобы там было много фирм с отдельным входом в каждую.

Возможно ли расширить Viru Keskus в сторону находящихся на террасе в парке Таммсааре фонтанов и сделать низкую часть повыше, зависит от особых условий охраны памятников старины.

Вопросами возможной перестройки въездов в автобусный терминал занимается проект центральной улицы Таллинна.

Точные решения выяснятся в ходе архитектурного конкурса, на котором выберут победителя. По словам архитектора Юлара Марка, участникам не хотят давать слишком много условий, чтобы не ограничивать их творчество. На первом этапе ждут общих идей о городском пространстве, на втором будут более детально заниматься программой пространства зданий.

За часть, касающуюся торгового центра, будет платить Viru Keskus, оплата части, касающейся городского пространства, выяснится в сотрудничестве. Антс Вазар сказал, что центр готов вкладывать в проект. Главный городской архитектор также расплывчато рассказывал о финансировании, говоря о поиске синергии.