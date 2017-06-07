Реформисты утвердили кандидатом на пост мэра Тарту Урмаса Клааса

В среду, 7 июня, прошло собрание Партии реформ города Тарту, где кандидатом на пост мэра Тарту утвердили нынешнего мэра Тарту Урмаса Клааса. Также были представлены основные обещания для развития Тарту на осенних местных выборах.

По словам председателя Партии реформ Ханно Певкура, Урмас Клаас показал себя сильным и достойным мэром Тарту.

Одним из основных обещаний Партии реформ является строительство в центре Тарту современного центра культуры. "Центр культуры в центре города позволит привозить в Тарту международные выставки, а также там было бы место для экспозиций тартуских музеев", – сказал Клаас. По словам Клааса также очень важна и парковка у центра культуры, где хотят сделать зоны для отдыха и игровые площадки.

"С особым вниманием будет пересмотрено движение вокруг школ, чтобы приходящие пешком и приезжающие на велосипедах или машинах маленькие граждане чувствовали себя в безопасности", – отметил мэр Тарту. Он добавил, что через четыре года в городе хотят создать систему велопроката, а также отремонтируют дороги и освещение.

В качестве следующей основной идеи Урмас Клаас назвал создание новых рабочих мест и жилья.

"Тарту является столицей стартовых фирм в Эстонии. Продолжим проведение бизнес-фестивалей sTARTUp day, а также продолжим совместную работу с университетами и предприятиями, приведем в жизнь фонд поддержки для стартовых предприятий", – затронул Клаас еще одну важную тему.