Фирма Liviko и торговые сети окончательно признаны виновными в картельном сговоре

Обвинительный приговор вступил в силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы участников процесса.

Таким образом законным считается решение Таллиннского окружного суда от 15 декабря прошлого года. Тогда окружной суд, рассматривавший дело повторно и в новом составе после соответствующего поручения Государственного суда, пришел к выводу, что следует считать законным решение Харьюского уездного суда от 29 апреля 2015 года.

По оценке окружного суда, решение уездного суда по вопросу о вине обвиняемых, юридическая оценка их поведения и вынесенное им наказание законны, согласуются с собранными доказательствами и достаточно мотивированы,.

Дело о картельном сговоре с участием Liviko

29 апреля 2015 года Харьюский уездный суд признал производителя алкогольной продукции Liviko и несколько крупных торговых сетей Эстонии — Prisma, Rimi, Maxima и Selver — виновными в картельном сговоре, наказав предприятия крупными денежными штрафами. Участники дела не признали своей вины.

Согласно предъявленному госпрокуратурой обвинению, в июне и июле 2009 года Liviko заключило с AS Selver нарушающее конкуренцию соглашение и вместе с конкурирующими фирмами Rimi Eesti Food AS, Maxima Eesti OÜ, Prisma Peremarket AS и AS Helter-R установила ценовые условия для 40-градусной водки низшего ценового класса в бутылках емкостью 0,5 литра.

20 января 2016 года Таллиннский окружной суд отменил обвинительный приговор в отношении обвиняемых по делу о картельном сговоре за истечением срока давности дела. Поданная прокурором апелляция не была удовлетворена, после чего дело было передано в Государственный суд.

20 июня 2016 года Госсуд отменил постановление окружного суда и направил уголовное дело на повторное рассмотрение в окружном суде, но уже в другом составе.