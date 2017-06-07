Футболист сборной Эстонии Энар Яэгер пропустит матчи с Бельгией и Латвией ({{commentsTotal}})
Защитник сборной Эстонии по футболу Энар Яэгер из-за травмы пропустит два ближайших матча национальной команды против Бельгии и Латвии.
Об этом вечером в среду, 7 июня, сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза.
По словам врача сборной Эстонии Каспара Рыйвасеппа, у футболиста травмирована приводящая мышца бедра.
"За последние несколько дней никаких признаков улучшения не было", - добавил врач.
В настоящее время в обойме сборной Эстонии остались 24 футболиста.
Отборочный матч ЧМ-2018 Эстония - Бельгия пройдет в пятницу вечером на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне. В понедельник в Риге эстонская команда сыграет товарищескую встречу с Латвией.
Редактор: Сергей Михайлов