Футболист сборной Эстонии Энар Яэгер пропустит матчи с Бельгией и Латвией

Защитник сборной Эстонии по футболу Энар Яэгер из-за травмы пропустит два ближайших матча национальной команды против Бельгии и Латвии.

Об этом вечером в среду, 7 июня, сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза.

По словам врача сборной Эстонии Каспара Рыйвасеппа, у футболиста травмирована приводящая мышца бедра.

"За последние несколько дней никаких признаков улучшения не было", - добавил врач.

В настоящее время в обойме сборной Эстонии остались 24 футболиста.

Отборочный матч ЧМ-2018 Эстония - Бельгия пройдет в пятницу вечером на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне. В понедельник в Риге эстонская команда сыграет товарищескую встречу с Латвией.