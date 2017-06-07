Сеэдер: министров сменили не из-за плохой работы прежних, а из-за перемен в политике партии

Смена членов правительства со стороны IRL обусловлена не плохой работой министров, а обещанием председателя изменить политику партии, сказал глава Союза Отечества и Res Publica Хелир-Валдор Сеэдер "Актуальной камере".

"Формирование партийной политики должно стать более фундаментальным. Отсюда исходит и мое предложение – приобщить как можно больше членов партии к топ-политике. Чтобы та команда, которая будет управлять, была более разносторонней и основательной", – пояснил Хелир-Валдор Сеэдер.

В среду, 7 июня, правление партии "Союз Отечества и Res Publica" утвердило новых министров: на место министра финансов вместо Свена Сестера выдвинут депутат и олимпийский призер Тоомас Тынисте, Маргуса Цахкна на посту министра обороны сменит Юри Луйк и вместо Марко Померанца пост министра окружающей среды примет Сийм Кийслер.

Покидающий место министра финансов Свен Сестер считает своим главным достижением за время пребывания на посту введение необлагаемого налогом минимума в 500 евро, которое запланировано на следующий год. О своем преемнике он отзывается положительно.

"Во-первых, у него имеется парламентский опыт, во-вторых, он работал предпринимателем, то есть чувствует, что такое предпринимательство. И в-третьих, в коалиционном договоре много предложений от IRL", – сказал кандидат на пост председателя экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер.

Радикальных изменений в налоговой сфере кандидат на пост министра финансов Тоомас Тынисте не обещает. Равно как не планирует резких движений кандидат в министры обороны Юри Луйк.

"Вы знаете, что в Эстонии есть натовские войска. Там много практических проблем, не политических. С ними надо работать. В Эстонии – резервная армия, и вопросы, касающиеся мобилизации, всегда являются очень важными для министерства. И, конечно, финансы", – перечислил приоритеты кандидат на пост министра обороны Юри Луйк.

Член партии Урмас Рейнсалу остается на посту министра юстиции, равно как и Кайа Ива на посту министра социальной защиты. Совет уполномоченных IRL утвердит кандидатуры новых министров в четверг. Кандидаты будут представлены президенту на утверждение в понедельник, 12 июня.