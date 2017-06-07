Баку и Мадрид хотят провести финал Лиги чемпионов 2019

Федерации футбола Азербайджана и Испании подали заявки на проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019.

Об этом в среду, 7 июня, сообщил официальный сайт УЕФА.

В случае успеха своей заявки Испания готова принять решающий матч турнира на стадионе "Метраполитано" в Мадриде. Азербайджан, в случае своей победы, проведет финал Лиги чемпионов на стадионе "Олимпийский" в Баку.

Азербайджан подал заявку на и на проведение финала Лиги Европы на той же самой арене в своей столице. Здесь соперниками Баку станут Испания (стадион "Рамон Санчес-Писхуан" в Севилье) и Турция ("Бешикташ Арена" в Стамбуле).

За право принять Суперкубок УЕФА-2019 будут бороться Албания, Израиль, Казахстан, Польша, Северная Ирландия, Турция и Франция.

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут финалы, 21 сентября 2017 года.