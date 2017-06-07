Оппозиция недовольна новыми министрами от IRL за исключением Луйка

Парламентская оппозиция подвергла критике решение руководства партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) сменить трех своих министров в правительстве. Правда, о Юри Луйке, который станет министром обороны, оппозиция отзывается хорошо.

Об этом вечером в среду, 7 июня, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на новостную программу телеканала ETV "Актуальная камера".

"Юри Луйк - это хороший выбор, за это IRL можно похвалить. А что касается смены Померанца на Кийслера, то она показывает, что крыло республиканцев в правительстве усилится. Кийслер и Рейнсалу - единственные давнишние представители этого крыла", - сказал председатель Партии реформ Ханно Певкур.

По оценке EKRE, скамейка потенциальных министров у IRL короткая, а влияние республиканского крыла довольно серьезное.

"Ведь сам Сеэдер также представляет крыло республиканцев. Таким образом у них будет важная роль кукловода как во фракции, так и в правительстве. Это свидетельствует о том, что качественного изменения не произошло. Это, скорее, такой фокус-покус", - сказал председатель EKRE Март Хельме.

Лидер Свободной партии Артур Тальвик назвал смену министров IRL политтехнологическим маневром.

Оппозиция также сказала, что не даст новым министрам сто свободных от критики дней.

Смена портфелей в IRL

Правление IRL 7 июня приняло решение сменить трех министров в составе правительства. Министра окружающей среды Марко Померанца сменит Сийм Кийслер. Свен Сестер лишится портфеля министра финансов, передав пост Тоомасу Тынисте. Министром обороны станет Юри Луйк, который сменит на этом посту бывшего председателя IRL Маргуса Цахкна.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу и министр социальной защиты Кайа Ива сохранят свои портфели.

Председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер в состав правительства входить не будет. Он возглавит парламентскую фракцию IRL.

Изменения в составе правительства должны быть утверждены в четверг советом уполномоченных партии.