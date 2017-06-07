Террас: сотрудничество Эстонии и Франции – удачный пример вклада стран НАТО в безопасность

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас на встрече в Париже обсудил с главой генштаба французской армии генералом Пьером де Вилье сотрудничество двух стран в области обороны и присутствие союзников на восточном фланге НАТО.

Террас также обсудил с главой киберкомандования французской армии вице-адмиралом Арно Кустилье развитие сотрудничества в области киберобороны, сообщил главный штаб Сил обороны.

"Сотрудничество между Эстонией и Францией – это удачный пример вклада стран альянса в безопасность друг друга, – сказал Террас. – Три года назад наши военные вместе с французскими служили в ЦАР, а сегодня Франция присутствием своих военнослужащих в Эстонии оказывает поддержку нашей безопасности".

Франция предоставила для участия в дислоцированной в Эстонии боевой группе НАТО более 300 военнослужащих и боевую технику, в том числе танки Leclerc. Французский контингент будет в общей сложности служить в Тапа восемь месяцев, а затем уступит место датскому.

Подразделение Сил обороны в 2014 году проводило в ЦАР операции по охранению и поддержке, чтобы позволить миротворческой миссии Африканского союза и французским подразделениям заниматься проведением непосредственных операций.