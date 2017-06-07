Прогноз погоды: ночью грозы, в четверг днем - местами дожди

У черного носорога Кибиби в Таллиннском зоопарке в минувшую субботу появилось потомство, что стало первым подобным случаем не только в Эстонии, но и на всей территории бывшего СССР.
Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас на встрече в Париже обсудил с главой генштаба французской армии генералом Пьером де Вилье сотрудничество двух стран в области обороны и присутствие союзников на восточном фланге НАТО.
По словам Юри Луйка, которого правление партии "Союз отечества и Res Publica" (IRL) в среду утвердило на должность министра обороны Эстонии вместо Маргуса Цахкны, он согласился занять этот пост из чувства долга перед страной с учетом сложной международной ситуации.