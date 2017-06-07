В Госдуме РФ прошли слушания по скандальному закону о сносе хрущевок

В российской Госдуме прошли парламентские слушания по закону о реновации, который позволит московской мэрии снести несколько тысяч хрущевок и переселить их жителей в новые дома. Многие москвичи с такими планами не согласны, передает "Актуальная камера".

Мест в зале заседаний Госдумы хватило не всем. Для остальных организовали видеотрансляцию. В течение трех часов мэр Москвы и депутаты Госдумы расхваливали законопроект, который позволит переселить москвичей из хрущевок в новые дома. Несогласных в зале было явное меньшинство.

"Любой закон – это всегда представление о справедливости разных людей, в котором найден компромисс. И мы этот компромисс ищем со всеми: и кто "за", и кто "против", – сказал заместитель председателя Госдумы РФ ("Единая Россия") Петр Толстой.

Списки участников слушаний составляла московская мэрия. Неудивительно, что сторонников реновации в зале оказалось больше, чем противников. Однако в преддверии президентских выборов, которые должны пройти в следующем году, с недовольными имеет смысл считаться.

"Политический риск есть, Москва, конечно, город политизированный, и город далеко не самый лояльный. И сейчас интрига в том, приведет ли реновационная история к серьезному всплеску протеста, либо к выхлопу пара, который не будет концентрироваться под крышкой чайника и не накопится к президентским выборам", – отметил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Кстати, самых активных противников сноса хрущевок на парламентские слушания не позвали, и они выражали свое мнение у входа в парламент.



"Мы будем бороться против уже принятого законопроекта путем коллективных исков. Шаблоны есть, 20 000 человек есть как минимум, будет еще больше. Мы будем бороться вплоть до ЕСПЧ", – сказала создатель группы "Москвичи против сноса" Кэри Гуггенберг.

Второе чтение законопроекта о реновации пройдет пятницу.